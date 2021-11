Eingelocht

Klare Ansage von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an alle Hausärzte: Die sollen „statt Golfplatz am Samstag“ lieber impfen. Boostern statt chippen! Oder besser: Boostern statt putten! Beim Chippen kommen Querdenker nur auf dumme Ideen. Ist doch egal, wenn das Handicap demnächst 54 beträgt. Mal ehrlich, bei solchen Zahlen würde RKI-Chef Wieler Freudentänze vollführen! Und irgendwer muss ja schließlich die Impfkampagne ins Laufen bekommen – die Politik tut’s schließlich nicht. Weiß eigentlich jemand, was Gesundheitsminister Laumann und seine Kollegen so unterhalb der Woche treiben? flä ürzel_Glosse>