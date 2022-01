Liebe Ursula von der Leyen, nur, weil die Brennstäbe des Atomkraftwerks bei den Simpsons so schön grün leuchten, bedeutet das nicht, dass Kernenergie auch nachhaltig ist. Kernschmelze in Fukushima, klingelt da was? Aber Sie sprechen wie der Besitzer des Werks in Springfield, Mr. Burns, wahrscheinlich lieber von einem „unangeforderten Spaltungsüberschuss“. Wenigstens wäre mit einem grünen Label für Kernkraft die leidige Endlagerfrage ein für alle Mal gelöst. Wir karren den ganzen Atommüll künftig einfach vor die Türen der Europäischen Kommission in Brüssel. Ist ja schließlich grüner Müll – strahlend grün.