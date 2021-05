Spottlicht: Wie die Schwammerl

Man reibt sich schon die Augen. Da entscheidet das höchste Gericht der Dichter und Denker, dass der Klimaschutz wenig taugt im Land – und sofort ploppen die schwarzen und roten Aktivisten aus dem kargen Boden der Aufschieberitis wie die Schwammerl nach dem warmen Sommerregen. Der Bundeswirtschaftsmaier schwadroniert von einem „epochalen Urteil". Und der Vizescholz schiebt „sofort" ein neues Gesetz an, das die Wohlstandsrepublik in nullkommaxix auf öko umstellt. Es ist, als würde sich Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpfe ziehen – Hokuspokus fidibus, dreimal grüner Kater!