Lustig, lustig, trallala

Jede Woche will man an dieser Stelle lustig sein. Dabei fällt einem manchmal gar nichts mehr ein. Weil die Welt eine einzige Realsatire ist. Nehmen wir den vor sich hinköchelnden Klimadampfgarer in Glasgow. Wir begrenzen die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius, zischt es immer noch schrill aus ihm heraus. Applaus! Wo doch jeder weiß, dass das überhaupt nicht mehr zu schaffen ist. Oder nehmen wir die Superreichen. Sie sind für 16 Prozent des Kohlendioxids in der Luft verantwortlich, sagt Oxfam. Darunter viele Stars und Unternehmer. Die mit irgendwelchen Stiftungen die Welt retten. Sehr, sehr lustig. Wirklich. gch ürzel_Glosse>