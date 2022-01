Vor Amtsverlust:

DJ BoJo

Eins muss man den Briten lassen: Saufen können sie. Scotch Whisky, Gin Tonic und andere Leckereien strömen von der Insel auf den Kontinent, mit und ohne Brexit. Und so verwundert nicht, dass Premier Boris Johnson, genannt DJ BoJo, eine Party mit einem Arbeitstreffen verwechselt. Grenzen verschwimmen, selbst Queen Mom hat Hochprozentiges in sich reingeschüttet, bis sie 100 war. Cheers, Miss Sophie!

Lust auf Amt:

Der Bunga-Bunga-Präsident

Eine schöne englische Boxerregel lautet: „They never come back.“ Gilt aber nicht für die Politik und schon gar nicht für Italien. Dort will jetzt Silvio Berlusconi Präsident werden. Nicht von einem Kabelkanal. Vom ganzen Land. Berlusconi – ernsthaft jetzt? Der 85-jährige Lustgreis, der in seiner Villa wilde Bunga-Bunga-Partys mit scharfen Schulmädchen feierte? Da kommt sogar DJ BoJo mit seinen scharfen Getränken nicht mit. Und: Aufpassen, Annalena! Der Mann quatscht nicht nur wie Trump. Er langt zu.

Im Amt vermißt:

Der unsichtbare Olaf

Wie sollen wir nur mit Russland umgehen? Bundeskanzler Olaf Scholz – schweigt. Kann Nord Stream 2 in Betrieb gehen, wenn die Ukraine angegriffen wird? Bundeskanzler Olaf Scholz – schweigt. Was sagt das Kabinett zu einer Impfpflicht für alle? Bundeskanzler Olaf Scholz – schweigt. Was kann getan werden gegen die steigende Teuerung? Bundeskanzler Olaf Scholz – schweigt. Wird der FC Bayern schon wieder Deutscher Meister? Bundeskanzler Olaf Scholz – schweigt.