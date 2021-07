Das deutsche Klimakraftfeld

Endlich geht’s voran. Das Umweltbundesamt hat gefordert, auch den Klimaschutz behördenmäßig stärker im Grundgesetz zu verankern. Und zwar im Artikel 91a, wo schon der Küstenschutz verankert ist. Seither sind unsere Küsten so gut geschützt, dass Artensterben und Umweltzerstörung an den Küsten der Bundesrepublik abprallen wie ein Milliardär, der beim Wiedereintritt in die Atmosphäre den falschen Winkel erwischt. Touristen halt. Das Grundgesetz jedenfalls wird jetzt sein undurchdringliches Kraftfeld über Deutschland aufspannen. Und schon kann man drunter genauso weiterrußen wie bisher. gch ürzel_Glosse>