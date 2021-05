Dann halt Fegefeuer

Oiso, a so geht des fei net. Sagt der bayerische Innenminister Herrmann. Einen Impfausweis zu fälschen, das ist keine Bagatelle, das ist eine Urkundenfälschung. Recht und Ordnung müssen her, Höchststrafen. Das Fegefeuer, das liebt die CSU, wenn es um den kleinen Mann geht. Bei sich selber heißt es leben und leben lassen. Stichwort Corona-Masken, liebe Amigos. Ja, sagt der Herrmann, es sei höchste Zeit, dass bald ein elektronischer Impfausweis zur Verfügung stehe, der fälschungssicher sei. Dass der schon bald kommt, darauf deute wenig hin, amüsiert sich der Hausärzteverband. Dann halt Fegefeuer in Gotts Nam’. gch ürzel_Glosse>