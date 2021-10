Wir sehen dich!

Wenn ich im Kurzurlaub mit dem Auto, sagen wir, in Bottrop-Nord, zu schnell fahre, erreicht mich daheim in der Pfalz binnen drei Wochen blaue Post von der dortigen Ordnungsbehörde. Wenn ich, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, vergesse, die Steuererklärung termingerecht abzugeben, schickt mir das Finanzamt Erinnerungen, gerne in fortschreitenden Eskalationsstufen. Schaue ich TV, ohne guten Bimbes an die GEZ (sorry: den „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“) abzudrücken, wird mich, wenn ich am wenigsten damit rechne, Thors Hammer auf offener Straße zu Brei zerschmettern. Aber das RKI weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sind? Leute, jetzt hört doch mal auf mit den miesen Witzen!