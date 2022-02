Deserteure:

Bimbes statt Bomben

Jens Stoltenberg ist Nato-Generalsekretär, also der oberste zivile Befehlshaber der Nato. Noch. Ab September ist der Norweger Chef der Zentralbank seines Heimatlandes. Mammon statt Mörser und Bimbes statt Bomben. Zivilisten würden von einer neuen Herausforderung im Berufsleben sprechen. Militärs eher von Fahnenflucht.

Amazonen:

Die Front als Catwalk

Da ist unsere Außenministerin aus anderem Holz geschnitzt. Annalena Baerbock, so ist zu hören, will in die Ostukraine reisen, und zwar zur „Kontaktlinie“. Auch so ein Modewort – früher hieß das Front. Sage niemand, das sei bloß Show. Baerbock kann da die Helme ausprobieren, die wir den Ukrainern statt der gewünschten Waffen liefern. Die Uniform als prêt-à-porter-Mode und die Front als Catwalk. Wie apart.

Gottesstreiter:

Hirten und Schafe

Helm ab zum Gebet! Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer hat bei der Synodalversammlung der katholischen Kirche die Auffassung vertreten, für die Kinder, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, seien die Vernehmungen danach viel schlimmer gewesen als die „im Grunde harmlosen Missbrauchsfälle“. Na, dann ist ja alles halb so schlimm! Regensburg scheint ein besonders furchtbarer, äh! fruchtbarer Boden für Gottesstreiter dieser Geisteshaltung zu sein – Professor Ratzinger hat dort Dogmatik gelehrt. Man nennt diese Leute gute Hirten und ihre Schutzbefohlenen Schafe. Der gute Hirte Voderholzer übergibt seine Schafe offenbar bedenkenlos ihren Metzgern.