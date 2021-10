Schöne Worte:

Wenn Söder sich versteckt

In Stil und Inhalt sollten wir wieder enger zusammenrücken. Wir brauchen einen neuen Weg des Miteinanders. Worte des Großen Vorsitzenden Markus Söder. Die er gestern in einer Zeitung sprach und nicht auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, wo alle CDU-Granden in Sack und Asche gewandet auftraten. Söder, der sonst an keinem Mikrofon vorbeigeht, schwänzte den Buß- und Bettag der Christenunion und versteckte sich lieber dahoam.

Ferne Welten:

Wenn Major Tom singt

Die neue Zeit bricht an: Ein Sozialdemokrat wird Bundeskanzler, ein Saarländer fliegt ins All. Matthias Maurer kann auf seinem Höhenflug eine Ballade von Peter Schilling hören, die der Raumfahrt-Fan eigens für diesen Sternentrip geschrieben hat. Ältere kennen den Sänger als „Major Tom“, der 1982 völlig losgelöst von der Erde in die Charts schwebte. Für unseren Astro-Helden hoffen wir, dass nicht eintrifft, was Major Tom passierte: Im Kontrollzentrum, da wird man panisch/Der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht.

Neue Partys:

Wenn wir Weihnachten feiern

Letzten Advent saßen wir verdrossen im Lockdown, das passiert uns nicht nochmal. Firmen planen jetzt ihre Weihnachtsfeiern, aber wo? Das Virus wird im Advent noch über uns schweben wie der Stern über Bethlehem. Findige Eventmanager kennen den Ausweg aus der Feierkrise: Ab ins Freie. Eisstockschießen und Schnitzeljagden in Innenstädten als Ersatz für den Umtrunk in stickigen Bürostuben sind angedacht.