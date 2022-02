Das richtige Pferd:

Zu viele Prinzen

Im Märchen sind die Dinge einfach: Frau küsste Frosch. Frosch wird Prinz. Ende gut, alles gut. Und heute? Heute küsst keine Frau mehr einen Frosch. Er könnte sich ja in einen Prinzen verwandeln! Party-Prinz, Prügel-Prinz, Porno-Prinz. Es gibt zu viele Prinzen auf dieser Erde. Und dann stehen sie nicht mal für ihre Fehler ein, sondern die MAMA muss (aus-)helfen. Vergesst den Prinz, ich nehm den Gaul!

Der richtige Flieger:

Zu wenig Zeit

Annalena Baerbock, unsere grüne Außenministerin und neue Vielfliegerin, verzichtet auf den Prinzen und nimmt den Gaul. Im übertragenen Sinne. Denn: Sie möchte – wenn möglich – nicht mit einem deutschen Regierungsflieger zu ihren Staatsbesuchen reisen, sondern mit einer Linienmaschine, samt Pöbel an Bord. Für Verspätungen kann sie also künftig nix. Das liegt dann an Lieschen Müller, weil diese eingecheckt hat, aber beim Boarding fehlte. Ihre Amtskolleginnen und Kollegen werden sich freuen.

Der richtige Spruch:

„Ich“ und „wir“

Auch die katholische Kirche hat mal wieder ein Problem – Nummer 3764. Diesmal geht es ums „wir“ vs „ich“. Bei der Kirche wird das „WIR“ ja eigentlich groß geschrieben. Nächstenliebe und so. Nur nicht beim Taufspruch, da heißt es „Ich taufe...“, weil Christus tauft und nicht die Gemeinschaft. Verstanden? Logisch! Ein Pfarrer in den USA hat es jetzt richtig verbockt, er sagte bei der Taufe jahrelang „Wir taufen...“. Und nun? Alles ungültig. Auch nachfolgende Sakramente, wie die später geschlossene Ehe ...