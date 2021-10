Spottlicht: Schätzenswert

Endlich hat man in Berlin einen Weg gefunden, das Wahlchaos in den Griff zu bekommen. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einfach Schätzungen statt Wahlergebnisse veröffentlicht. Warum ist bloß vorher niemand auf diese geniale Idee gekommen? Was hätten sich die Gesundheitsämter in den vergangenen Monaten an Stress erspart, wenn sie die Corona-Fallzahlen einfach über den Daumen gepeilt hätten! Dann wäre auch keinem Menschen aufgefallen, dass die Übermittlung ans RKI wegen mangelnder Digitalisierung in Deutschlands Verwaltungen immer so lange dauert. Danke, liebe Berliner, für diese schätzenswerte Idee. flä ürzel_Glosse>