Die arme Autoindustrie. Erst muss sie die Umstellung verkraften von den Stinkern auf die kurzatmigen Stromer. Wo sie es doch geschafft hat, die Rußpartikel, die es hinten rausbläst, so zu fein zu verteilen, dass man sie kaum noch messen kann. Oder sie mit einer unschuldigen Software wegzuzaubern. Und jetzt das: Es fehlen die Chips für die Elektronik. Und man kann nicht mehr so viele Neuwagen produzieren. Das ist schon schlimm. Schließlich haben die Leute ein Anrecht darauf, alle zwei Jahre etwas Neues zu fahren. Und, mal ehrlich, wer will schon einen Gebrauchtwagen? Davon haben wir weiß Gott genug! gch ürzel_Glosse>