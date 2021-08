In Kabul:

Die Frauenquote

Sind Taliban Kämpfer für Gleichberechtigung? Frauen hätten das Recht auf Bildung und Arbeit, versprach ein Taliban-Sprecher noch am Sonntag einer verblüfften BBC-Moderatorin. Vier Tage später berichtete die prominente TV-Moderatorin Shabnam Dawran, ihr sei nicht erlaubt worden, an ihren Arbeitsplatz beim staatlichen Sender RTA zu gehen. Nun muss sie daheim bleiben. Bei vollen Bezügen? Das wäre die Herdprämie am Hindukusch.

In Berlin :

Die Lachnummer

Für mindestens so viel Erstaunen wie der Taliban-Vertreter sorgte Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Am Mittwoch wurde er mit dem Satz zitiert: „Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war sehr erfolgreich.“ Wir kennen die Karriereziele des Herrn Otte nicht. Aber für den „Orden wider den tierischen Ernst“ der Aachener Karnevalskampagne ist er jetzt Favorit.

In der SPD:

Der glückliche Genosse

Ein Mann schaffte die Flucht aus Kabul, weil er SPD-Mitglied ist. Asib Malekzada, ein 33-jähriger Deutsch-Afghane, der seit seiner Kindheit in Deutschland lebt, hielt sich in Kabul auf, als die Taliban die Stadt besetzten. Mit seiner Verlobten machte er sich auf zum Flughafen. An einem Kontrollposten der Gotteskrieger zeigte er sein SPD-Parteibuch und gab sich als deutscher Diplomat aus. Sein Kalkül: Die Taliban sind ja Analphabeten und können nicht lesen. Der Genosse durfte passieren. So ist die Partei des Außenversagers Maas doch zu etwas nutze.