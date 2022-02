Böhmermann scheitert vor Gericht:

Satire darf nicht alles

Der „Satiriker“ Jan Böhmermann ist mit seiner Beschwerde beim Verfassungsgericht gescheitert. Er hatte das Gedicht „Schmähkritik“ 2016 in seiner ZDF-Show vorgetragen und dabei den türkischen Präsidenten Erdogan mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Das führte zu einem Eklat. Und es begann eine Debatte darüber, was Satire darf. Nun bestätigt sich mal wieder: Satire darf nicht alles. Vor allem sollte sie etwas können und nicht so billig ein Tabu brechen wie das Böhmermann-Gedicht.

Sprengung von Autobahnbrücke:

Das kann dauern

Die marode Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid soll in diesem Jahr „so schnell wie möglich“ gesprengt werden. Das hat Verkehrsminister Wissing angekündigt. Er werde alles dafür tun, dass der Neubau der Talbrücke „maximal beschleunigt“ erfolge, könne aber kein konkretes Zeitziel nennen. Wenn das Vorhaben so lange dauern sollte wie der vierspurige Ausbau der B10, wird der Südpfälzer die Sprengung aber nicht mehr als Minister erleben.

Schröder und die Russen:

Gazprom-Gerd und das Geld

Politiker von FDP und CSU haben eine Überprüfung der Finanzierung des Büros des früheren Kanzlers Gerhard Schröder gefordert. Sollten dort die Interessen zwischen seiner Rolle als Altkanzler und seinem russischen Lobbyismus nicht getrennt sein, dürften Schröders Mitarbeiter nicht länger vom Staat bezahlt werden. Das würde Gazprom-Gerd aber wenig kümmern. Mit dem Geld aus Moskau könnte er seine Mitarbeiter wohl locker selbst bezahlen.