Abtritt:

Die richtige Krawatte

Das Jahr 2021 ist gegangen und mit ihm Claus Kleber. Er ist promovierter Jurist und sah aus wie ein promovierter Jurist: weißes Hemd, gedeckter Anzug. News-Desk-Partnerin Gundula Gause hat verraten, dass sie sich vor jeder Sendung beim korrekten Claus nach dessen Krawattenwahl erkundigte, damit sie ihr Jackett entsprechend auswählen konnte. Wer lang miteinander arbeitet, denkt eben wie ein altes Ehepaar.

Auftritt:

Das falsche Jahr

Das Jahr 2022 ist gekommen und mit ihm Olaf Scholz. 16 Silvesterabende am Stück kam nach Miss Sophie Kohls Mädchen in unser Wohnzimmer. Wie schwer wir uns mit Veränderungen tun, bewies der Riese aus Oggersheim (ebenfalls 16 Neujahrsansprachen), als er am Ende seiner Rede zu Neujahr 1987 allen Zuschauern ein friedvolles und glückliches 1986 wünschte – der Sender hatte die Kassette verwechselt.

Rücktritt:

Der neue Job

Austrias früherer Polit-Jungstar Sebastian Kurz begibt sich aufs Altenteil in die USA und heuert als „Global Strategist“ bei dem deutschstämmigen Investor Peter Thiel an. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten als Resterampe für Gescheiterte? Wer weiß. Es war ein Österreicher, der sagte: I’ll be back. Mach’s wie Arnold, Basti.