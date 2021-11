Klima:

Jenseits von Tonga

Uili Lousi, ein Künstler und Aktivist aus Tonga, steht bei der Welt-Klimakonferenz in Glasgow neben einem Bild, das eine Simulation des Ozeans um sein Heimatland mit einer darin eingebetteten Flagge zeigt. Das Königreich in der Südsee zählt zu den drei Ländern auf der Erde, die am meisten durch den Klimawandel gefährdet sind. In den vergangenen 50 Jahren fegten 76 tropische Wirbelstürme über Tonga hinweg, was viele Bewohner aus küstennahen Wohnorten vertrieben hat. Mittlerweile ist die Belastung so hoch, dass Bürger über Auswanderung nach Australien oder Neuseeland nachdenken.