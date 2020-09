Die Medien stehen während der Corona-Pandemie im Blickpunkt der Kritik, ähnlich wie während der Finanz- und der Flüchtlingskrise. Doch bei vielen Zeitungen stabilisieren sich deren Auflage und Reichweite. Von Chefredakteur Michael Garthe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch die RHEINPFALZ und die RHEINPFALZ am SONNTAG stehen derzeit im Feuer der Kritiker der Corona-Politik und der Corona-Leugner. Diese fahren schwere Geschütze auf gegen die Presse: Sie verbreite nur Propaganda, sei kritiklos und staatshörig. Mit nachprüfbaren Fakten ist das meist nicht belegt und die vorgetragenen Meinungen gleichen sich oft wortwörtlich. Im Internet kursieren sie und finden offenbar Gläubige.

Die Kritiker unserer Berichterstattung schreiben mir, alle ihre Bekannten würden so denken wie sie. Wir würden einen massiven Auflagenverlust erleben und seien selbst schuld daran. Ich setze diese nachprüfbaren Fakten dagegen: Seit März 2020, also seitdem Corona-bedingte Einschränkungen gelten, haben wir 16 Abo-Kündigungen wegen unserer Pandemie-Berichterstattung hinnehmen müssen. Die konnten wir aber durch neue Abos mehr als ausgleichen.

226.000 Exemplare am Tag

Betrachten wir die Auflagenentwicklung über einen längeren Zeitraum, ist die RHEINPFALZ in Südwestdeutschland die erfolgreichste Zeitung und deutschlandweit zählt sie zur Spitze (Print und Digital zusammengenommen). Während im zweiten Quartal 2020 die regionalen Abo-Zeitungen im Durchschnitt vier Prozent an verkaufter Auflage verloren haben, blieb unsere Auflage mit rund 226.000 Exemplaren konstant.

Besonders erfreulich ist für uns die im August erschienene neue Verbreitungsanalyse der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern). Gemessen werden dabei jeweils die Verkaufszahlen der gedruckten Zeitungen und E-Paper in den 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten Deutschlands. Unter den 20 Landkreisen und kreisfreien Städten mit der höchsten Anzahl verkaufter Exemplare pro 100 Einwohner taucht die RHEINPFALZ mit ihren Lokalausgaben alleine acht Mal auf.

„Bad Dürkheimer Zeitung“ vorn

Spitzenreiter ist die kleine „Elbe-Jeetzel Zeitung“ in Lüchow-Dannenberg mit 24,1 verkauften Exemplaren pro 100 Einwohner. Auf Platz zwei rangiert die RHEINPFALZ mit ihrer „Bad Dürkheimer Zeitung“ und 23,3 Exemplaren pro 100 Einwohnern in der Stadt. Platz drei schafft die „Mittelhaardter Rundschau“ mit 22,4 in der Stadt Neustadt. Ganz knapp dahinter mit 22,3 steht unser „Pfälzer Tageblatt“ im Landkreis Südliche Weinstraße. Es folgen Lokalausgaben in Nordfriesland, im Landkreis Regen bei Passau und im ostfriesischen Osterholz. Platz acht mit 21,3 Exemplaren pro 100 Einwohner geht an unsere „Pirmasenser Rundschau“ im Landkreis Südwestpfalz. Auf Platz zwölf steht unsere „Speyerer Rundschau“ in der Stadt Speyer mit 20,5. Unmittelbar dahinter mit 20,4 liegt die „Ludwigshafener Rundschau“ im Rhein-Pfalz-Kreis. Auf Platz 19 kommt das „Pfälzer Tageblatt“, diesmal für die Stadt Landau mit 19,4. Unsere „Pfälzische Volkszeitung“ erreicht in der Stadt Kaiserslautern mit 19,1 Exemplaren pro 100 Einwohner Platz 20.

Die RHEINPFALZ zählt zu den sechs größten regionalen Tageszeitungen in Deutschland. Was ihre Reichweite pro 100 Einwohner angeht, ist sie unter diesen aber ganz deutlich vorne. Wir freuen uns über dieses Ergebnis. Es ist das beste, das wir bisher in dieser Verbreitungsanalyse erzielen konnten. Wir verdanken es Ihnen, unseren kritischen, aber treuen Leserinnen und Lesern.

Wir strengen uns sehr an, dass Sie uns gewogen bleiben.

Herzliche Grüße!

Ihr

Michael Garthe, RHEINPFALZ-Chefredakteur