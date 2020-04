Adrian Hartschuh und Sebastian Stollhof übernehmen Führungsaufgaben in der Redaktion und werden den digitalen Auftritt der Politik-, Wirtschafts- und Sportberichterstattung stärken. Chefredakteur Michael Garthe stellt sie vor.

Liebe Leserinnen und Leser,

nie zuvor in ihrer 75-jährigen Geschichte hat die RHEINPFALZ-Redaktion innerhalb eines halben Jahres gleich drei herausragende Mitglieder in den Ruhestand „verloren“: Im November 2019 ging Hans-Jürgen Reinhard, der 22 Jahre lang unser Ressort „Politik und Zeitgeschehen“ führte. Im Januar 2020 verließ uns Horst Konzok, der 26 Jahre lang das Sportressort leitete. Und im April ist Jürgen Eustachi in Rente gegangen. Er war 33 Jahre lang unser „Wirtschaftschef“. Drei große Könner, die unsere Zeitung geprägt haben. Ihre Nachfolger treten wahrlich in große Fußstapfen. Und mit ihnen setzt sich ein Generationswechsel in der Redaktion fort.

Die beiden Ressorts „Politik und Zeitgeschehen“ sowie „Wirtschaft“ werden ab 1. Mai zu einer großen Einheit mit dem Titel „Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen“. Dieses Ressort verantwortet die Titelseite des Printprodukts, die Seite 2 „Politik“, die Seite 3 „Hintergrund“, die drei Seiten „Wirtschaft“, die Seite „Zeitgeschehen“ auf der Rückseite des Lokalteils sowie einige Ratgeberseiten. Und das neue Ressort organisiert die Berichterstattung über Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen für unsere digitalen Produkte. Es wird unterstützt von unseren Berliner Redakteuren Hartmut Rodenwoldt und Winfried Folz.

Neuer Chef des Ressorts mit 15 Mitgliedern wird Adrian Hartschuh. Einen Tag nach Übernahme dieser Aufgabe feiert er seinen 38. Geburtstag.

Adrian Hartschuh ist in Freiburg im Breisgau geboren. Er hat in Heidelberg und Breslau Politikwissenschaft und Soziologie studiert und seine Magisterarbeit über die deutsch-polnischen Beziehungen geschrieben. Hartschuh wurde in unserem Verlag zum Redakteur ausgebildet. Zwei Jahre lang organisierte er die Weinstraßen-Ausgabe des „Marktplatz regional“. 2016 holten wir ihn in unsere Online-Redaktion, in der er an der Seite seiner Ressortleiterin Rebecca Ditt den digitalen Journalismus und die digitalen Produkte der RHEINPFALZ vorantrieb. Er schulte Lokalredaktionen und und Ressorts im digitalen Arbeiten. Adrian Hartschuh lebt mit seiner Frau in Heidelberg.

Im März 38 Jahre alt geworden ist Sebastian Stollhof, der seit April unser Sportressort mit sechs Mitgliedern führt. Acht lokale Sportredakteurinnen und -redakteure arbeiten dem Ressort zu.

Stollhof ist in Kirchheimbolanden geboren. Er hat Diplom-Sozialwissenschaften in Landau studiert. Schon als 17-Jähriger schrieb er für die RHEINPFALZ, vor allem für den Sport, betreute unsere Jugendseite „XXpress“ und volontierte dann bei uns. 2008 wurde er Redakteur in Grünstadt, 2013 stellvertretender Redaktionsleiter in Kaiserslautern und 2015 „Lokalchef“ in Kirchheimbolanden/Rockenhausen. Auch Stollhof ist ein Multimedia-Journalist, der gerne mit Bewegtbildern arbeitet, moderiert, Liveblogs macht ... Stollhof lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Imsbach am Donnersberg.

Mit Adrian Hartschuh und Sebastian Stollhof wird die RHEINPFALZ einen großen Schritt im digitalen Journalismus machen und ihre gedruckte Zeitung weiter kontinuierlich modernisieren. Ich rufe beiden von dieser Stelle ein herzliches Glückauf zu.

Herzliche Grüße, Ihr Michael Garthe, RHEINPFALZ-Chefredakteur