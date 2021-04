Endstation?

Nächster Halt: Laschet. Eine Bushaltestelle in Aachen trägt den Namen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Bundesvorsitzenden der CDU, der auch Kanzlerkandidat der Union werden möchte. Die Haltestelle im Ortsteil Oberforstbach bedient nach Angaben der Verkehrsbetriebe Aseag mehrere Linien. Sie liegt an einer Kreuzung der vielbefahrenen Monschauer Straße, die Aachen mit der nördlichen Eifel verbindet. Wie diese Haltestelle zu ihrer Bezeichnung kam, konnte ein Aseag-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht mit Gewissheit sagen. Bei der Einweihung der Haltestelle im Jahr 1998 soll der gebürtige Aachener Armin Laschet jedenfalls dabei gewesen sein. Ob seine eigene Reise ins Kanzleramt führt oder ob diese Woche die Endstation seiner politischen Laufbahn sein wird, ist derzeit so ungewiss wie die Pünktlichkeit der Linienbusse in diesem unserem Lande.