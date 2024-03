Warum kann die GDL scheinbar mache, was se will? Ganz ääfach: Weil’s in Deitschland kä Streik-G’setz gebt.

Mer muss känn Fän vun de Deitsche Bah un erscht recht nit vun de Männättscher vun dem Betrieb sei, um sich weche denne Streiks vun de Lokführergewerkschaft GDL die Krätz an de Hals zu ärchere. Mer muss ach känn Büttel vun de Bonze sei, um sich zu frooche, ob des sei Berechtichung hot, wann e Minigewerkschaft en gute Dääl vum Verkehr im ganze Land lahmlecht – un zwar am beschde so kurzfrischdich, wie’s geht, un mit dem erklärte Ziel, de greeschtmeechliche Schade aazurichte.

Awwer warum halt sich die Bolledigg eichentlich so bedeckt bei emme Streik, der die Mensche im Land genauso beweecht (saache mer besser: hugge losst) wie die deitsch Wertschaft? Die Antwort isch ääfach: Es isch die Bolledigg, die bis heit noch kä Streik-G’setz uff de Weech gebroocht hot.

Mir hänn in Deitschland e Schaumwei- un Zwischeerzeugnissteierg’setz un e Logopädeg’setz un e Steierbeamte-Ausbildungsg’setz un e G’setz iwwer die Insolvenzstatistik. Awwer mir hänn tatsächlich kä Streik-G’setz, des e grundleechendi Frooch reechelt: Was soll bei emme Streik im Land erlaubt sei un was nit?

Weil sich die Bolledigg in Deitschland seit Johrzehnte wegduckt, hängen die Arbeitsgerichte in Sache Streiks quasi in de Luft. Die Richter hangeln sich in jedem äänzelne Fall durch die weit g’fasste Vorgaawe vum Grundg’setz. Mit dem Ergebnis: Was bei emme Streik verhältnismääßich isch un was nit, bleibt vollkomme offe. So ebbes kann halt blooß e G’setz kläre – un dodefor braucht’s e Bolledigg, die de Mut hot, Entscheidunge zu treffe. Deed in emme G’setz stehe: en Streik muss 48 Stunn vorher aagekinndicht sei, wären in puncto Kurzfrischdichkeit alle Spatze g’fange. Awwer des steht so nirchends. Un die GDL kann mache, was se will, un griecht ach noch Recht.

Klari Sach: En Streik muss wehduh, sunnscht kammer es Streikrecht de Hase gewwe. Awwer fer den, wie ich mään, nit ganz an de Hoor beigezochene Fall, dass die Streiks vun de GDL unsere G’sellschaft dauerhaft schaden, isch’s de verdammte Dschobb vun de Bolledigg, endlich glasklare Rahmebedingunge zu schaffe. Uff Glick im Gerichtssaal zu vertraue – odder uff de Aastand vun emme Gewerkschaftsboss –, des langt nimmi. Ich mään jo blooß.

Der Autor

