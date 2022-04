Schule in Texas:

Kondome vom Osterhasen

Eltern im texanischen Austin sind empört: In den Ostereiern, die eine Mutter an einer Grundschule verteilt hatte, fanden die Kinder verpackte Kondome statt Schokolade. Dahinter steckt allerdings keine böse Absicht. Die Osterhäsin hatte am gleichen Tag einen Vortrag zu „Safe Sex“ an einem College gehalten. Die identischen Kondom-Eier waren eigentlich für die Studenten gedacht.