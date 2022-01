Radler und Fußgänger sollen in Karlsruhe künftig Vorfahrt haben – beziehungsweise den Vortritt. Im Rahmen eines von der Stadt initiierten Pilotprojektes werden an zwei Kreuzungen die Fußgängerampeln immer auf Grün geschaltet sein. Erst wenn sich ein Auto nähert, springen die Ampeln auf Rot. Für das Projekt wurden Kreuzungen ausgewählt, die von vielen Passanten und Radfahrern benutzt werden und eher weniger von Autos. Die dauergrünen Ampeln sind in Deutschland bislang einmalig. Schließlich tut man sich hierzulande immer noch schwer, Autofahrer auszubremsen. Hat das Projekt Erfolg, sollen weitere immergrüne Fußgängerampeln in Karlsruhe hinzukommen.