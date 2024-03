Erbverwandt im Widerstand: Die Dannde Liesel.

„Geh mer danze, du Hosseloddel?“, froocht mich die Dannde Liesel, ohne dass es e Frooch isch.

„Ähm, wie bitte?“, frooch ich zurick. Des isch e Frooch. Un ich bin knapp an de Schockstarre.

„Hoscht du’s an de Ohre, du Schlooftablett? Danze will ich!“

„Jetzt, Dannde Liesel?“

„Nää, an Heilichoowend, du Letzohricher! – Ja, wann dann sunnscht als jetzt?“

„Willscht du, ähm, velleicht uff’s Danzverbot an Ooschdre naus?“, frooch ich.

„Danze will ich!“, blärrt die Dannde Liesel. „Danze! Un kannscht du mir emol verklickre, warum ausgerechent mir in Rheinland-Palz es strengschte Danzverbot vun alle Bundesländer hänn? Griedunnerschdaach bis Ooschdersunndaach, geht’s noch? Des waren doch b’stimmt die Rote!“

„Die SPD? Des kann ich mer nit so recht vorstelle“, saach ich.

„Ich schunn, bei denne Spaßbremse. Die Haschbrieder vun de Griene un vun de FDP werren’s jo wohl kaum gewest sei.“

„Des Danzverbot isch nit erscht jetzt erfunne worre“, saach ich. „Un du muscht ausgerechent iwwer Ooschdre ...?“

„Ich loss mer nix verbiete!“

„Un was isch mit de religieese G’fiehle?“, frooch ich.

„Vun de Rote?“

„Vun de Chrischte, Dannde Liesel!“

„Ich danz jo nit in de Kerch“, saacht die Dannde Liesel.

„Du danzscht iwwerhaupt nirchends“, saach ich, „es isch jo nirchends Mussigg“.

„So ebbes kann ich mir nit biete losse!“ Die Dannde Liesel werd widder laut. „Was glaawen dann die, wer ich bin?“

„Die glaawen, dass du die Dannde Liesel bischt, wu es ganz Johr oowends blooß aus’m Haus geht, fer sich iwwer de laute Fernseher vun ihre Nochbern zu beschwere. Un ausgerechent an Ooschdre ...“

„De Silbereisen! Voll uffgedreht! Des halt doch känn Mensch aus! Die soll sich e Heergerät kaafe, die Blunz!“

„Un des soll jetzt dei Ooschderbotschaft sei, Dannde Liesel?“

„Wääscht was, mir gehen in dein Hobbykeller, do isch doch Platz! Ich bring mei Heinoplatte mit. In eiiinem Pooolenstäädtchen ..., frohe Ooschdre, Berschel!“

Ähm. Guggemermol. Ich mään jo blooß.

Der Autor

Michael Konrad schreibt die Kolumne „Ich mään jo blooß“ seit 2007 für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG und immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.