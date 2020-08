Engländer müsste man sein. Die lernen das Schlangestehen von Kindesbeinen an. Schön brav in die Reihe stellen und einer nach dem anderen drankommen. Das können sie. Standing in the queue. Ja, so heißt das. Schon das Wort dafür ist etwas Besonderes. Queuing will gelernt sein. Und das fängt beim Schreiben des Wortes schon an. Wenn ein Land, so wie wir, das mal macht und mal nicht – und dann von heute auf morgen m u s s. Dann ist es auf der einen Seite zwar schon bemerkenswert, dass es unterm Strich so gut klappt.

Schlangestehen ist nicht in unserer DNA

Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich auf der anderen Seite, dass wir das Anstellen nicht in unser DNA haben. Am Samstagmorgen waren wir ganz fies, die anderen Wartenden und ich. Wir haben uns beim Metzger nicht auf die Hauptstraße gestellt, sondern ums Eck rum versteckt. Alle brav die Masken in der Hand, um möglichst schnell drin zu sein, wenn der nächste eingelassen wird. An die zehn Mann reihten sich da auf dem Bürgersteig auf. Mit gebührendem Abstand, aber eineinhalb Meter waren’s eher nicht. Alle Neuankömmlinge bekamen dann einen kleinen Schock beim Blick auf die lange Schlange. „Wartet ihr alle?“ „Nee, wir lackieren uns gegenseitig die Fingernägel.“ Die meisten haben sich dann notgedrungen hinten angestellt. Eine Chance zum Überholen war nicht gegeben. Jeder hatte seinen Vordermann – das karierte Hemd, die graue Bluse, die große bunte Tasche – fixiert und hätte im Leben keinen vorgelassen. Einer aber hat postwendend kehrt gemacht. Nee, des is ma zu bleed.

Vieles ist seit Corona blöd geworden

Vieles is bleed worre. Aber Steaks und Bratwürstchen im Internet bestellen? Das wäre noch bleeder. Jeder Geschäftsinhaber ist gezwungen, die aktuellen Auflagen umzusetzen und auf deren Einhaltung in seinem Laden zu achten. Und wir sind alle ein bisschen Engländer. Gerade in Zeiten, in denen die Höflichkeit auf dem besten Weg auf die Liste ausgestorbener Arten ist, ist das eine richtig gute Übung.