En Mann, wu ebbes uff sich halt, losst sich nit in die Knie zwinge vun e paar Kubikmeter Laab.

Es gebt verschiedene Konzepte, wie mer die Blätter im Garte z’sammereche kann. Meins isch entstanne durch intensivi philosophischi Aastrengung un langjährichi praktischi Erfahrung. Deduktion un Empirie in perfekter Verschmelzung, deed en Strunzer do saache. Un es Beschde: Mei Konzept kummt komplett ohne en Reche aus. Ich wart ääfach, bis de erschte Herbschtsturm die Blätter uff die Gass odder zum Nochber weht. Un Ruh isch.

Harmonie werd iwwerschätzt

Des hääßt, Ruh wär, wann mei Mitbewohnerin genausoviel Vertraue in mei Konzept hett wie ich. Awwer es Z’sammelewe vun zwää (odder määner) Mensche unner emme Dach isch nit erfunne worre, um Harmonie in die Welt zu bringe. Es geht do eher um Reiwung, awwer wem verzehl ich des. Jedenfalls krankt mei perfekti Straddegie an de mangelnde Standfeschdichkeit vun meine Fraa. Sie stellt mir seit Ende Oktower jeden Morche de Reche quer uff die Trepp, seit Mitte November sogar ins Bad vors Waschbecke, so dass ich des Ding jedesmol in die Scheier draache muss, bevor ich mich an mei Daachwerk mach. Awwer juckt des en philosophische Handwerker wie mich? Pft.

Drama am Chrischtrosebeet

Ich geb zu: Ihr Beharrlichkeit, mich zum Reche zu bringe, halt sich die Wooch mit meine Sturheit, mich weche e paar Kubikmeter Blattwerk niemools so weit rabzulosse, dass ich e nasses Hemd vum Schaffe griech. Un ich geb ach zu: In emme Herbscht, wu de erschte aaschdänniche Sturm immer noch uff sich warte losst un es außerdem dauernd rechent, isch die Haftungskraft, wu zum Beischbiel uff so e Kirschbaamblatt wirkt, enorm. Es fliecht ääfach nit fort, sondern babbt, mit seine Brieder un Schwestre, provokativ uff’m Rase fescht. Un uff’m Gartepäddel. Un im Treppeniedergang. Un uff’m Senkkaschte, um den rum sich jetzt en Stausee gebild’t hot, der bis zu de Chrischtrose geht, vun denne mer allerdings grad nit viel sieht.

Wer gewinnt?

Mein Kumbel Fred hot e klännes Wettbiro eigericht, wu mer druff setze kann, wer länger durchhalt: mei Mitbewohnerin odder ich. Mein Start war optimal. Ich habb em Windgott e Opfer gebroocht, indem ich de Reche in drei Dääle g’säächt habb. An Nikolaus sinn die Quote dann awwer zu ihre Gunschde gekippt. Mitte im Ehebett schlooft seit dem Daach en Laubbläser.