Es gebt Spielscher, uff die mer sich schbeed nachts besser nimmi eilosst.

„Hopp“, saacht mein Kumbel Fred, „mer spielen ,Wohret’!“ Es isch schunn schbeed, kurz vor hallwer sechs Flasche, un mir huggen immer noch rund um de Gaardedisch. Ach ja, un „Wohret“, des steht fer „Wahrheit“, wie ich velleicht erkläre muss fer all die Hochdeitschbabbler, wu aus Versehe in dere Kolumne geland’t sinn odder weil se heimlich dränniere wollen.

„Wohret? Mit emme Zeidungsfuzzi? Do lachen jo die Hiehner!“, blärrt die Dannde Liesel un lacht. Des isch en Reflex, saach ich mer. Sie kann nit annerscht, mei Erbdannde, schunn gar nit, wann sich in ihre Konnjagg un Hitz gecheseidich nuffg’schaukelt hänn.

„Im Ernscht, Fred?“, frooch ich. „Also, du määnscht so wie frieher? Die Wohret un nix als die Wohret, egal, was es fer Konsequenze hot?“

„Jou“, saacht de Fred.

„Alla hopp“, saach ich un guck mich am Disch um. Im Hinnergrund schießt e Fleddermaus vorbei un grinst. „Wer fangt aa?“

„Wann ich gewisst hett, wie du Audo fahrscht, hett ich dich gar nit g’heirat“, saacht mei Mitbewohnerin. Vor meim innere Aach holt se e Cohiba aus’m Humidor, beißt die Spitz ab un spuckt se zwää Meter weit in die Rabatt. So geht des Spiel.

„Jetzt du“, saacht de Fred.

„Danke, gleichfalls“, saach ich uugeriehrt un guck meine Fraa dief in die Aache. In Gedanke schnalz ich ihre lässich e Schachtel Streichhelzer iwwer de Disch. Sie zuckt noch nit emol. Sie isch en Profi in „Wohret“. Ach des hawwich vorher nit gewisst.

„De FCK griecht im Lewe nimmi die Kurv“, saacht de Fred.

„Laaang-wei-liiiiich!“, blärren wie aus de Pischdol g’schosse die Dannde Liesel, mei Mitbewohnerin un ich, „des gilldet nit!“

„Alla hopp. Warum kaafen Fraue so gern Schuh?“, froocht de Fred. „Weil mer an de Fieß nit zunemmt.“

En kalte Hauch zieht durchs Owwerdorf.

„Wissener was? Der Goftel hot schunn widder kä g’scheidi Idee fer sei Kolumne g’hatt“, saacht die Dannde Liesel un jongliert mit drei leere Flasche Konnjagg.

„Wohret“, saach ich Ihne, des isch e echtes Drecksspiel. Ich mään jo blooß.