Mein Kumbel Fred un sei aktuelli Trulla gehen sich in de soziale Isolation kolossal uff die Erbs. Also kommt er uff Ideeje.

Seit Woche wehr ich mich degeche, den Vorschlaach vun meim Kumbel Fred effendlich zu mache, wie die ganz Dehäämbleiwerei erdräächlicher zu g’stalte wär. Was ich in dere Kriis nämlich als allerletzschdes brauch, isch ach noch e Sexismusdebatte. Awwer was will ich mache?

De Fred un sei aktuelli Trulla gehen sich in de soziale Isolation jedenfalls kolossal uff die Erbs, un zwar nit erscht seit geschdern. Un desdeweeche – ähm ..., wie soll ich saache ... – also desdeweeche plädiert de Fred jetzt fers Rotationsbrinzib.

Reechelmääßicher G’fangeneausdausch

Des hääßt: Alle zwää Woche soll’s zum G’fangeneausdausch kumme. Jeweils änner odder änni aus’m Haushalt wannert e Haus weiter – un der vum anner Haus dann ins neggschde et cetera. Un do macht er odder sie dann 14 Daach lang Station – wumit sogar alle Quarantäne-Ufflaache erfillt sinn. Des zieht en Schlussstrich unner schwelende Konflikte, bringt Abwechslung in die Eednis un vertreibt uff ään Schlaach jeden Laacherkoller – saacht mein Kumbel Fred. Ich muss velleicht erkläre: Er wohnt newer änre Studentinne-WG un hot e bliehendi Fandasie. Odder annerscht ausgedrickt: Sein Geischdeszustand hot sich unner de Dauerbespaßung per Netflix, durch de Konsum vun enre Regalwand voll Rotwei un mit de schleichende Erkenntis, dass es do e Kompatibilitätsdefizit in Bezuuch uff sei Lewensabschnittsg’fährtin gebt, nit grad zum Beschde entwickelt.

Durchschaubar un billich

Ich dischdanzier mich selbschtverständlich in allerschärfschder Form un mit Noochdruck vum Fred seine Idee un sämtliche Implikatione, seh mich als Schurnalischt allerdings ach in de Pflicht, die Effentlichkeit zu sensibilisiere fer die psüchosoziale un emotionale Verwerfunge, wu die Corona-Isolation so mit sich bringt. De Wohret verpflicht’t!, saach ich immer. Was in dem Fall hääßt: Ach wann de Vorschlaach vun meim Kumbel Fred e durchschaubares un billiches Maneever vun emme verdorwene alde Sabbelkopp isch, wu ...

„Also ich finn des subber!“, saacht mei Mitbewohnerin. „Ich misst blooß vorher wisse: Geht des im Uhrzeichersinn odder annerschtrum?“

Es werd werklich Zeit, dass des vorbei isch mit dem Corona. Ich mään jo blooß.