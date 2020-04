„Die Korona“, des Wort gebt’s in de Palz schun lang. Es hot noch selte ebbes Gutes g’hääße.

Mer muss e bissel grawe im Pälzer Sproochschatzkischtel, dem alte, verrammessierte. Awwer dann find mer’s, des Wort, was irchendwann zum „Wort des Jahres“ 2020 gewählt werre werd: „Korona“, genauer: „die Korona“. Zwar mit „K“ statt mit „C“, awwer do beißt die Maus känn Fade ab: die Pälzer „Korona“ stammt genauso vum lateinische Wort fer „Kron“ ab wie des bleede Coronavirus. De Claus Becker aus Mauchenheim hot mich druffg’stubbt, un dann isch mer’s widder eig’falle wie Schubbe vun de uufrisierte Hoor.

„Do kummt se widder, die ganz Korona“

„Do kummt se, die ganz Korona“, kammer uff Pälzisch saache, un gemäänt isch: die Blos, odder genauer: die Bagaasch, es Pack. Es schwingt nämlich määnschdens ebbes Negatives mit: Wann „die ganz Korona“ im Aamarsch isch, kammer ach glei „G’socks“ odder „Kores“ saache, un die zwää Werter g’heeren zum Iwwelschde, was es Pälzische zu biete hot. Ich habb se, glaawich, in dere Kolumne in 13 Johr noch kä äänziches Mol g’schriwwe.

De Parre aus’m Dorf gejaacht

Awwer manschmol treffen se halt de Nachel uff de Kopp. „Die Korona“ basst zum Beischbiel uff e Grupp vun Mensche, wu en Parre aus emme Dorf in de Weschtpalz jaacht, weil der aus Afrika kummt. Odder es basst uff Siedpälzer Hewwel, wu Franzose de Frack verschelten, wann se ihne uff de Gass begeechnen. „Die Korona“ beschreibt die ganze beeswilliche Falschnoochrichteverdääler, wu uns heckewelsch mache wollen, damit am End die Demokratie kapituliert. Awwer des werd nit bassiere, wammer uns all e bissel Mieh gewwen un solidarisch bleiwen. Naddierlich basst „die ganz Korona“, wu „sich iwweraal bräätmacht“, ach uff die G’samtsituation rund um des Virus, wu es effentliche Lewe, wie mir’s kennen, vun Grund uff abgeworgst hot.

Abgeworgst

Un jetzt muss mer halt ach emool saache: So groß die Frääd an alte Pälzer Werter sei kann – bei mansche devu kammer blooß hoffe, dass se mit allem, was se zum Ausdruck bringen, so schnell wie meechlich widder in de Mottekischt verschwinnen. Ich mään jo blooß.