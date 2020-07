Wie’s um die Demokratie steht, hängt ach do devu ab, wie schlau die Demokrate sinn. Odder halt wie dabbich.

Die Baddei, wu sich Alternative nennt, kummt in dere Kolumne so gut wie gar nit vor. Des hot erscht emol nix mit Bolledigg se du, sondern mit Aastand. Wer den nit hot un stattdesse sein Hauptbeitraach zu de Debatte do drin sieht, die Stimmung im Land zu vergifte, der stellt sich ins Abseits. Un fer mein G’schmack kinnen se dort hugge, bis ihne es Efeu um die Bää rankt.

Jetzt kammer des naddierlich ach ganz annschert sehe un saache: Mer muss se attackiere, wu’s geht, sunnscht macht mer sich mitschuldich. Vor dere Eistellung hawwich en Heidereschbeggt. Awwer sie hot halt genauso en Hooke wie die anner.

E perfidi Strategie

Die Strategie vun dere Baddei, wu sich Alternative nennt, isch schlichtweg perfid. Sie will Uffmerksamkeit, also browwoziert se. Halte mer die Gosch, sieht’s so aus, als deede mer fer akzeptabel halte, was die grad widder rauslossen. Mache mer die Gosch uff, hubbse mer brav iwwer genau des Steckel, des die uns hieheewen. Soll hääße: Die Uuaastänniche bringen die Aastänniche in e Situation, wu die Aastänniche es so odder so falsch machen.

Wer saacht was zu welschem Mischt?

Des isch nix Neies. Awwer ich kumm halt druff, weil mich ebbes noch määner uffreecht: Wann sich nämlich die demokratische Baddeie – un des sinn fer mich die, denne die Demokratie ebbes wert isch – wann sich also die demokratische Baddeie aus vordergrindichem Eichenutz gecheseidich ferdich machen. Un des, weil die annere grad so odder so mit denne umgehen, wu sich Alternative nennen. Wer saacht was zu welchem Mischt vun denne? Wer saacht nix? Wer losst sich mit denne ihre Stimme wähle (wie in Thüringe) odder wer bleibt mit denne ihre Stimme im Amt (wie die Daache in Neuwied)? Gut, mer kann naddierlich driwwer dischbediere: Wer maneevriert sich iwwerhaupt in so e Situation un warum? Wie kammer so bleed sei?

Awwer mer muss ach ganz schää dabbich sei, sich gecheseidich die Hell hääß zu mache, wann gleichzeidich de Deifel am Spielfeldrand huggt un sich ins Faischdel lacht. Wer gewinnt dann bei dem dreckiche Spiel? Die Demokratie uff gar känn Fall. Ich mään jo blooß.