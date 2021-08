Werd widder g’schlawwert, bis de Dokter kummt? Heit schaffe mer Abhilf.

Ich hab Reschbeggt vor Leit, wu mit wennich Worte viel saachen. Aus meine Hochachtung werd sogar Verehrung, wann jemand gar kä Werter mä braucht, sondern blooß noch die Aachebrau nuffzieht. In dere Hiesicht steht mei Mitbewohnerin kurz vor de Selichsprechung. Ich muss mich do awwer ach emol selwer lowe. Sie hot ihr spezielli Fertigkeit naddierlich als Reaktion uff ihr soziales Umfeld entwickelt. Wie hot se die Daache g’saacht? Wann sie ihrn Leb bdaach die Gosch kä äänziches Mol mää uffmaache deed, dann wär die G’samtbabbelbilanz vun uns als Paar immer noch weit iwwerm Durchschnitt.

Ich bin naddierlich kä singuläres Phänomen. Sie kennen jo die Pälzer. Un aus dem Grund hänn mir zwää jetzt e interaktivi Babbelbrems entwickelt. Un die hot es Potenzial, unser Region zu emme bessere Ort se mache. Sie basiert uff jahrzehntelanger Erfahrung, koscht nix, isch flächedeckend eisetzbar un pädagogisch so ausg’feilt, dass mir de Lerneffekt ga-ran-tier-en, un des sogar bei Mensche, wu kä Aachebraue lese kinnen.

Es braucht blooß vier Din-A4-Babbedeggel, wu mer vor sich uff de Disch lecht. Un wann änner beim Babble vum Hunnerdschde uffs Dausendschde kummt, vum Helzel uffs Steckel, vun Arschbacke uff Kuchebacke, dann hebt mer wortlos es Schild Nummer 1 hoch:

„Kurzfassung“

Fangt änner aa, es sich in seine verklärte Vergangeheit bequem se mache („Sellemols, in meine WG, do hot emol de Wolf Biermann perseenlich de Grumbeersalat aageriehrt, un zwar in de alte Brenk vun de Oma Erna ...“), dann kummt Schild Nummer 2 zum Eisatz:

„Kriegsg’schicht“

... gut wirksam bei Katzemamas, Ex-Amateurfußballer un Aag’stellte/Arweiter vun weithie bekannte Großkonzerne („Bei de Anilin hämmer immer ...)

Fer Wiederholungstäter („Ich habb do en Witz g’heert“, „1982 uff Ibiza“, „Sellemols im Ferielaacher“) gebt’s es Schild Nr. 3:

„Sachverhalt bekannt“

Un fer die ganz harte Fäll, wu sunnscht nix helft, hot mer noch Schild Nr. 4:

„Redezeit vorbei“

Browwieren Se’s aus. Velleicht e bissel Schwund bei de Freundschafte, awwer e himmlischi Ruh. Ich mään jo blooß.