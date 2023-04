Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Babbierdaschediecher „Vanilletraum“ un Zahbaschda „Schmelz spezial“. Geht’s noch?

Ich bin an un fer sich de perfekte Konsument. 4K-Ultra-HD-Fernseher, Smartwotsch-Schnickschnack in alle Ausprächunge, Riesling un Chardonnay in 12er-Kischde, kawellose Soundboxe mit Brain-Computer-Interface