Die Corona-Pandemie isch ach in Klännichkeite nervich.

„Derbreschrumblubbsgump.“

„Ähm, wie bitte?“

„Derbreschrumblubbsgumphotzl.“

„Es duud mir lääd, kinnen Se des noch emool saache ...?“

„Derbreschrumblubbsgumphotzl, e Gewittl !“

„E Gewittel hawwich jetzt verstanne, awwer de Rescht ...“

Des isch der Moment, wu sich de Pälzer Nuschler entscheide muss. Entweder er strengt sich aa, laut un deitlich zu redde, odder er zobbelt de Mundschutz vum G’sicht un browwiert’s noch emol genau so leise un uuverständlich wie vorher. In alle zwää Fäll g’heert dere Bäckereifachverkaiferin, wu ihm an de Thek gecheiwwersteht, e Landesehrenoodel in Platin.

Es sinn manschmool schunn die Klännichkeite, die e Pandemie nervich machen.

Es licht jo uff de Hand, dass en Mund-Nase-Schutz die Kommunikation zwische Mensch A un Mensch B deitlich schwiericher macht: En Ton – odder en ganze Satz wie „E Zwääpinder Mischbrot un en Amerganer“ – gehn durch Stoff halt schlechter durch wie durch Luft. Un lippelese kammer ach nimmi, wammer nix mä sieht.

In de Palz kummen allerdings noch e paar Schwernisse dezu. Beim Babble die Gosch uffsemache isch emme Pälzer Nuschler nämlich nit in die Wiech gelecht – ob er aus Faulheit vor dere uuneediche Muschkelaastrengung zurickschreckt odder ob er in enre permanente Ur-Angscht lebt, dass ihm e Fluchsaurierbaby in de Hals fliecht, kann ich nit saache. Viel entscheidender isch sowieso sei Geischdeshaltung: Die dabbich Nuss hinner de Thek/der Hohlkopp vun Buchhännler/die heebgedreht Krankeschweschder/die dormelich Druuschel vun Sprechstunnehilf werd mir, de wichdigschde Person vun de Welt, gebore uff’m schännschde Placke im ganze Universum, vor Gott gedaaft in Brotworscht un Riesling, mein Wunsch jo wohl vun de Aache ablese kinne, himmelnochemool! Fer was bezahl ich die Simbel dann iwwerhaupt?

Will saache: E dreifaches Hurra uff allminanner, wu immer noch an de Front stehen! Wer em Pälzer Nuschler standhalt, den soll kä Virus mä schocke.

Ischmnjblubbs. Gromp. Bftl.