Es Gejammer um die Kassebonpflicht zeicht blooß äns: In Deitschland werd die Zukunft verpennt.

Wann noch emol enner den Witz macht: „Hab e Brot kaaft un känn Kassebon griecht – isch des dann Schwarzbrot?“, dann fang ich aa, mit druggene Weck zu schmeiße, un zwar gezielt. Mir geht des kolossal uff de Sender, dass bei de Kassebonpflicht so geduu werd, als deed’s blooß drum gehe, de arme, ehrliche Bäcker zu drangsaliere.

Emol genauer hiegucke

Naddierlich kammer jammre, was fer en Schwachsinn des isch, dass es fer jeden Weck en Zeddel gewwe muss. Un mer derf ach iwwer die Berche vun Thermobabbier lamendiere, wu do aageblich so uuneedich broduzziert wern. Awwer mer derf schunn ach emol e bissel genauer hiegucke.

Steierhinnerzieher un Schwarzgeldscheffler

Wann jetzt jedes G’schäft fer jeden Eikaaf en Kassezeddel rausgewwe muss, hääßt des nit, dass vorher alle G’schäftsleit Verbrecher waren. Awwer de Staat – un des sinn, bitte nit vergesse!, mir allminanner – saacht jetzt endlich, dass er sich vun de schwarze Schoof nimmi uff de Nas rum danze losst. Also vun de Steierhinnerzieher un Schwarzgeldscheffler, wu bei jedre fünfte Transaktion an de Kass vorbeischaffen – un es Geld fehlt dann fer Schule, Bricke, Theater un de Busverkehr. Was määnen dann Sie, warum zum Beischbiel de Lade X. un es Lokal Y. noch immer kä EC-Gerät hänn? Ganz b’stimmt nit, weil die Aaschaffung zu deier isch un die Gebiehre zu hoch sinn. Des sinn doch Ammemärsche!

Kontaktlos, awwer flott!

Apropos Technik: Johrelang hot die G’schäftswelt Zeit g’hatt sich umzustelle, zum Beispiel uff kontaktloses Bezahle. Do braucht’s dann känn Bon mä, weil die Transaktion jo elektronisch regischdriert werd. Awwer mir in Deitschland hängen do widder ganz kolossal hinnedraa. Okay, es kontaktlose Bezahle muss nit jedem Kunde g’falle (ach wammer do kä Geheimzahl mä uff e schmieriches Pin-Pädd tippe muss). Awwer es muss halt, e Gewitter nochemool!, jedem Kunde aagebote werre, un zwar iwweraal! Un ruckzuck isch Ruh mit dem Schein-Argument Thermobabbier.

Nix eiredde losse!

Losse mer uns also nit vun dere Schau-Debatte heggewelsch mache. Losse mer uns nix eiredde vun weeche Birokraddie. Wann mir wollen, dass Steierbetruuch nimmi so ääfach geht un außerdem in Deitschland endlich e moderni Bezahltechnik Standard werd, dann gebt’s blooß ää Antwort an alle Lamendierer: „Ich hett gern mein Kassezeddel, bitte!“ Ich mään jo blooß.