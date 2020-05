Warum mir manschmool es Messer im Sack uffgeht, wann ich de Umgang vun Fäns mit de Mannschaft un em Drääner vum FCK betracht.

Als Fän vum FCK gebt’s fer mich e paar Sache, wu ich ääfach nit kabbier. Un ich mään jetzt emol nit es Chaos in de Fiehrung. Ich frooch mich: Warum muss mer immer alles besserwisse odder runnermache, was die Mannschaft un de Drääner aageht? Warum muss mer beim Bogaallspiel am Mittwoch reflexardich peife, wann enner ausgewechselt werd? Warum vertraut mer nit emol e ganz klää bissel druff, dass, ja!, ach en FCK-Drääner emol en gute Grund fer e Entscheidung hawwe kann? Saache mer, dass enner en Schnubbe im G’sicht un blooß Luft fer 60 Minudde hot? Naddierlich isch der Fehler vum Dormann kurz vor Schluss en Hammer. Was mer do im Netz hot lese misse! Awwer hot er de Kopp hänge losse un sich ins Selbschtmitlääd ergewwe? Odder hot er gezeicht, wie er mit emme Fehler umgeht.

Ausgelacht un ausgepiffe

Ich les seit e paar Monat so ziemlich alles, was zum FCK uff Feesbuck g’schriwwe werd. Un do muss ich jeden Daach schiergar worgse. Dodebei wär doch es Äänziggschde, was de Mannschaft emol helfe deed, e bedingungslosi Unnerstitzung im Stadion – un im Netz. Wieviel Spieler hämmer dann schun ausgelacht un ausgepiffe, un am End sinn se wuannerscht groß rauskumme? An wem licht des? Am Spieler? Am Drääner? An de Fiehrung? Odder velleicht ach an Fäns, die ihr Roll nit einemmen?

Was macht e Mannschaft stark?

Es geht nit drum, kritiklos se sei. Die Fiehrung hot Gechewind verdient. Un ach die Mannschaft un de Drääner derf mer naddierlich kriddisiere – nooch emme Spiel wie geche Werzburch. Awwer was macht dann e Mannschaft am End stark? Peiferei un Geraune im Stadion beim klännschde Fehler? Gebberer un Gemoser odder sogar Hass un Hetzerei im Netz?

Wolle mer uns iwwer jeden Spieler es Maul verreiße, dass er känn Klose isch un känn Kadlec un känn Briegel? Legende machen sich doch nit vun allää. Sie entstehen, naddierlich, durch Leischdung. Awwer sie entstehen ach – un velleicht sogar vor allem – durch Rickhalt un Unnerstitzung.

Zeit wär’s emol widder. Ich mään jo blooß.