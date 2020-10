Unser Staatsbircher an de Front wern allää gelosst.

Nä, heit werd nit lamendiert, wie bleed jelli odder selli Corona-Reechel isch. Mir sinn uns, glaaw’ich, äänich: Es isch nit leicht, in de Corona-Zeit Staatsbircher zu sei. Awwer, Owwacht! Ich redd ich nit vun mir odder vun meim Kumbel Fred. Ich redd vum Kassierer im Supermarkt, wu sich bleed aaschnauze losse muss, wann er zu de Fraa X. saacht, sie soll doch, bittschää, ihrn Mund-Nase-Schutz richdich aaleche. Odder ich redd vun de Verkaiferin, wu 43-mol am Daach erkläre muss, nämlich de Simpel 1 bis 43, warum se ohne Lappe im G’sicht nit in de Lade derfen – vum Krankehaus odder vum Alteheim gar nit zu redde. Des isch doch, saache mer’s klipp un klar, die allerallerääfachscht Corona-Reechel vun de Welt.

Corona setzt ganz viel Leit an die Front, wu sich nie um en Job als Frontkämpfer beworwe hänn (un um die Aasteckungsg’fahr iwwrichens ach nit). Heit sinn die Metzgersfraa odder de Krankepfleecher odder die Bedienung in de Beiz odder de Schaffner zwangsverpflicht’t zum staatsbircherliche Ordnungsdienscht. Un was fehlt, isch a) de Aastand vun de Maske-Motzer, un b) sinn’s Ordnungsämter, wu nimmi Dienscht nooch Vorschrift machen, als wär Corona e Phänomen uff’m Mars. Vum neune bis um fünfe Knolle fer Falschparker – des basst heit nit. Heewen de Bobbes! Geh’n in die G’schäfte, an die Tankstell un oowends (känn Witz, do werd ach g’schafft) ins Reschdorang – un des nit ämol im Johr am Landeskontrolldaach, sondern j- e-d-e-n Daach! Die Staatsbircher an de Front wern’s Eich danke.

Ich mään jo blooß.