Die Dannde Liesel un de Protescht. E Mini-Volksschauspiel.

„Un, geche was proteschdiere mer jetzt?“, froocht die Dannde Liesel.

„Wie määnscht’n des?“, frooch ich.

„Es Volk proteschdiert, un känner will mä die Baddei middem A wähle. Es Volk proteschdiert, un die Bundesliga werd nit verkaaft. Merkscht du do nix, du Hannebambel? Duuscht du kä Zeidung lese?“

„Naja, die A-Baddei verliert in de Umfrooche e paar Prozent. Vun ,känner will die mä wähle’ kammer do nit redde. Un des mit denne Prozente kann ach an dere neie Baddei liche vun de ...“

„Die Laawer-Trulla vum Lafontään?“ Die Dannde Liesel giekst e hohes C, es erschde seit de Chrischtmett, wammer denooch geht, was im Dorf so gered’t werd. Es isch ihre mitte in de Predicht rausgerutscht.

„Es isch frauefeindlich, e Fraa uff ihrn Ehemann zu reduziere, Dannde Liesel!“

„Wann ich blooß Laawer-Trulla saach, isch’s dann recht?“

„Losse mer’s gut sei, Dannde Liesel“, saach ich. „Un ob bei de Bundesliga werklich ,es Volk’ demonschdriert hot, wääß ich ach nit. Seit wann indressierscht du dich iwwerhaupt fer Fußball?“

„Geh mir fort! Fußball isch schlimmer wie Fußpilz“, saacht die Dannde Liesel. „Awwer die Proteschte hämmer gut g’falle.“

„Aha“, saach ich. „Die Inhalte sinn dir egal, es geht dir ääfach ums Dewedder?“

„Du hoscht’s erfasst, mein Knecht“, saacht die Dannde Liesel. „Do kummt mir e Idee. Am Sunndaach nooch de Kerch organisier ich en Proteschtmarsch durchs Dorf: Haschisch verbiete, fer immer!“

„Ja, so kenn ich dich, Dannde Liesel! Jeder en Gammler, wu känn Berschtehoorschnitt hot. Awwer selwer alle zwää Woche Cannabis uff Rezept abhole.“

„Dann such der halt en g’scheite Hausarzt, du Goftel! Un iwwrichens isch des gammlerfeindlich, en Gammler uff sei Frisur zu reduziere. Hoscht du dir emol die Noodelsträäfefuzzis vun de FDP aageguckt, wu fer die Haschisch-Freigab sinn?“

„Ähm, jo“, saach ich.

„Mir sinn es Volk! Haschisch isch Gift!“, blärrt die Dannde Liesel un dabbt im Stechschritt devu.

Nooch de Demo gebt’s dann Konnjagg fer alle. Ich mään jo blooß.

