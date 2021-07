Heute ist der 4. Juli, was insofern bedeutsam ist, als die Initiative „together“ (zusammen) just diesen Tag in Großbritannien zum „Thank you Day“ ausrufen will: zum Dankeschön-Tag also, so wichtig gerade in Corona-Zeiten. Ein Datum, um bewusst einmal Danke zu sagen. Für nachbarschaftliche Hilfe. Für bürgerschaftliches Engagement. Für ehrenamtlichen Einsatz. Für jegliche Unterstützung im Alltag. Fürs Aufpassen aufeinander. Fürs Rücksichtnehmen. Fürs Zuhören. Fürs Möglichmachen. Einfach fürs da sein füreinander. Ein Beispiel, das auch uns zu Gesicht stünde. Daher: ein herzliches Danke. Nicht nur am 4. Juli.