Ungewöhnlicher Beruf:

Schreikünstler in Hollywood

Für jedes Gebiet gibt es Experten, warum also nicht auch fürs Schreien? Ashley Peldon ist eine solche Expertin. Genauer: Sie ist professionelle Schreikünstlerin und verbringt viel Zeit damit, verschiedene Arten von Schreien aufzunehmen, die in Filmen und Serien zum Einsatz kommen. Denn am Set perfekt zu schreien, ist gar nicht so leicht und kostet Schauspieler oft viel Energie und Zeit. Im Prinzip läuft es also ähnlich wie bei Stuntleuten: Während diese oftmals für atemberaubende Actionszenen einspringen, übernehmen Schreikünstler hingegen den atemberaubenden Schrei.