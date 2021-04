Einkaufen:

Dessous ja, Dildo nein

Wer den Überblick über die aktuell geltenden Corona-Regeln verloren hat, wird sich im Gestrüpp des Widerrufsrechts kaum zurechtfinden. Die Verbraucherzentrale Brandenburg stellte am Freitag klar, dass online gekaufte Unterwäsche auch nach Anprobe anstandslos zurückgegeben werden kann. Doch Vorsicht: Für Lippenstift, Mascara und Deoroller, die benutzt wurden, gilt das ebenso wenig wie für Kontaktlinsen und Zahnbürsten, die aus der Versiegelung genommen wurden. Und Erotikspielzeug darf schon gar nicht zurückgeschickt werden. Die Kontaktsperre ist echt hart.

Essen:

Jeder mampft für sich allein

Sie sind geimpft und wollen endlich wieder zusammen essen, die Alten vom Seniorenzentrum im südbadischen Steinen. Das Verwaltungsgericht in Mannheim hat nun einen Weg zur Öffnung der Kantine gewiesen, doch ach: Das Sozialministerium in Stuttgart hält die Türen verschlossen. Begründung: Das Verfahren werfe grundsätzliche Fragen auf, wie mit geimpften Personen umgegangen werden soll und welche Freiheiten damit verbunden sind. Bis dahin wird isoliert auf dem Zimmer gefuttert. Wer diesen Bürokraten zuhört, ahnt, warum es in den Impfzentren nicht vorangeht.

Urlauben:

Sommer, Sonne, Astrazeneca

Apropos Impfen: Wer über 60 ist, krempelt jetzt die Ärmel hoch. Auch die Bundestagsverwaltung wird aktiv und macht den Alt-Abgeordneten ein Impfangebot. Mit Astrazeneca. Und nicht ohne mahnend darauf hinzuweisen, dass die Zweitimpfung in die sitzungsfreien Sommerwochen fiele. Urlaub tut not. Man gönnt sich ja sonst nichts.