Bankers Beinfreiheit

Wenn Banker die Hosen runterlassen, wie hier in Londons Finanzdistrikt, sollte man sich als Anleger dann Sorgen machen? Nicht nötig. Den Gentlemen, die bis zur Gürtellinie korrekt mit Sakko, weißem Hemd und Krawatte in der U-Bahn sitzen und sich vielleicht angeregt über Spreads und Caps unterhalten, ist nicht das Geld für eine ordentliche Anzughose ausgegangen. Sie nehmen am „No Trousers Day“ teil, einem Aktionstag, bei dem Menschen ohne Hosen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Eine Comedy-Gruppe hatte dazu in New York aufgerufen, das war vor 21 Jahren. Mittlerweile fahren Menschen ohne Hosen, oft in bunten Slips mit auffälligen Mustern, in 60 Städten weltweit durch die Gegend. In den vergangenen beiden Jahren fiel der Ohne-Hosen-Tag der Corona-Pandemie zum Opfer. Umso freudiger ließen die Leute jetzt die Hüllen fallen. Und wofür kämpfen die Aktivisten der Beinfreiheit – für Klimaschutz oder mehr Geld? Ach was. Sie treibt einfach nur die Lust am Blödsinn.