Bei uns wurden heute die Gelben Tonnen ausgeliefert, und prompt gab’s Ärger. Hinter dem Tonnen ausliefernden Fahrzeug und seinem müllabfuhrtechnisch erprobten Stop-and-Go-Verfahren entstand ein kleiner Rückstau im ansonsten meist fließenden Verkehr. Ganz klar, dass da gehupt und hinterm Lenkrad rumgefuchtelt werden musste. Vielleicht war es auch bei dem einen oder anderen Autofahrer ein freudig erregtes Begrüßungshupen und -fuchteln, hallo Gelbe Tonnen, schön, dass ihr da seid, wartet, ich stopfe gleich mal etwas Plastikmüll in euch rein, ach so, nein, ich fahre erst mal nach Hause, denn jeder darf nur in seine eigene Gelbe Tonne was reinstopfen.

Gelbe Säcke nicht in die Gelbe Tonne

So könnte es gewesen sein, länger darüber nachdenken konnte ich nicht, zu sehr fesselte mich der der Tonne beigelegte Zettel, auf dem genau erklärt wird, was wann wie und von wem in die Tonne reinzustopfen ist. Und was nicht. Und wann sie abgeholt wird. Und was eben nicht abgeholt wird. Ab 1. Januar auf keinen Fall mehr mitgenommen, und da ist der Zettel ganz streng, werden Gelbe Säcke. „Gelbe Säcke dürfen bei der Abfuhr nicht neben die Gelben Tonnen gestellt beziehungsweise in die Gelben Tonnen gelegt werden“, warnt der Zettel. Das ist eindeutig. Der alte Sack hat ausgedient.

Müllexport ins Ausland?

Was aber dann tun mit den Gelben Säcken? Wir haben noch fast eine ganze Rolle voll, aber nicht mehr genug Plastikmüll, um das alles vollzumachen bis zum Jahresende. Die Säcke selbst sind aus Plastik, bisher konnten sie problemlos in sich selbst entsorgt werden, wenn man das denn wollte, aber nun? In die Tonne treten geht nicht, in den Wald schmeißen auch nicht, da kommt gleich der Förster und beschwert sich. Wir denken nun über einen Müllexport ins Ausland nach, das ist in der Abfallentsorgungsbranche ja gang und gäbe, und so schlimm wird es dann ja wohl nicht sein, wenn auf einer illegalen malaysischen Müllkippe auch noch der Rest unserer Gelber-Sack-Rolle liegt, oder? Muss ja irgendwo hin, das Zeug.

Zu zart für die Welt

Nun könnten Bedächtige sagen, behaltet die Rolle doch mal, wer weiß, für was man die Säcke noch brauchen kann. Muss man beispielsweise mal eine Bettdecke und ein Kissen transportieren, weil das Kind auswärts schläft, so würde sich so ein Sack ja anbieten, könnte man meinen. Kein schlechter Gedanke, das Problem ist nur, dass die Säcke einer solchen Belastung nicht standhalten und platzen. Das tun sie eigentlich bei jeder Belastung oder auch Beladung, egal, ob es sich dabei um Federkissen oder alte Schuhe handelt. Auch und gerade Plastikmüll, für den sie ja gemacht wurden, können die hauchdünnen Flattersäckchen nicht aufnehmen. Er macht sie kaputt, der Müll, und da muss es noch nicht mal die scharfkantige Parmesankäseverpackung sein. Sie sind zu zart für diese Welt, die Säcke, und deshalb werden sie jetzt durch die Tonnen ersetzt.

Experten unter sich

Dachte ich zumindest. Dann aber habe ich beim Einkauf (von mehr Plastikmüll) erfahren, warum die jetzt umstellen auf Gelbe Tonnen. „Wegen dem Corona“, informierte ein Experte an der Kasse seinen Hintermann. Ja, logisch. Das steht zwar so nicht auf dem Zettel, aber da hätte man selbst draufkommen können.