Kuriose Sparbüchse:

Dicke Beute im Dickhäuter

In Frankreich sorgt eine herrenlose Elefanten-Sparbüchse für Aufsehen – in ihrem Inneren steckten 85.000 Euro. Nun sucht die Polizei den Besitzer des wertvollen Tieres, das achtlos mit anderen Gegenständen auf einem Gehweg im südwestfranzösischen Mérignac abgestellt worden war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Bordeaux begann die Geschichte damit, dass ein Passant „ein dekoratives Objekt in Form eines Elefanten“ auf der Straße fand. Er wollte es seiner Mutter schenken, doch als er den Inhalt entdeckte, lief er zur Polizei und übergab das Geld. Mittlerweile hat sich ein Mann gemeldet, der der Besitzer sein will. Er behauptet, dass der Elefant „wahrscheinlich“ seinen Eltern gehöre. Sein Vater sei im Altersheim, seine Mutter gerade gestorben. Er habe das Elternhaus leergeräumt und nutzlose Gegenstände auf die Straße gestellt, darunter den aus Zeitungsartikeln berühmt gewordenen 85.000-Euro-Elefanten. Der Mann hat jedoch laut Staatsanwaltschaft keine Beweise für seine Version. Immerhin ist das Geld echt, wie die Bank von Frankreich versichert. Nun soll die Herkunft der Scheine zurückverfolgt werden, um den wahren Besitzer zu ermitteln.