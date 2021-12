Monkey Mia:

Einmal Fischmenü bitte

Wer Delphinen in ihrem natürlichen Umfeld ganz nahe kommen möchte, sollte nach Monkey Mia reisen. Die Meeressäuger schwimmen den Strand an der Westküste Australiens regelmäßig an, weil sie von den geschätzt 100.000 Besuchern im Jahr mit Fisch gefüttert werden. Ranger achten sorgfältig darauf, dass die Tiere nicht satt werden. Sie sollen weiter im Meer auf Beutefang gehen.