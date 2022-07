Drei Weise kinn määner frooche, wie ään Narr beantworte kann.

Erscht froocht mich mei Mitbewohnerin, ob des tatsächlich stimmt, dass die BASF-Dochder Wintershall vor siwwe Johr de greeschde deitsche Erdgasspeicher an die Russe verkaaft hot, un zwar genau den Speicher, wu die Russe im letzschde Winter emol schää hänn leerlaafe losse.

Dann froocht mich mein Kumbel Fred, ob des stimmt, dass es äänziche wirksame Mittel geche die Inflation e kräftichi Zinserheehung vun de EZB isch, awwer dass, wann des bassiert, e Paar Länder in Siedeiropa ruckzuck in de Bankrott marschieren, so dass die Eirobäisch Zentralbank am End widder en Haufe Geld in de Markt bumbe muss, um genau des zu verhinnre – was naddierlich audomadisch die Inflation in die Heh treibt? (Die Grafik zum Fred seine Frooch isch in Ärwett, froochen Se mich 2026 nochemol, wann ich se kapiert habb.)

Un schließlich froocht mich die Dannde Liesel ach noch: „Wu schaffen dann jetzt eichentlich die ganze Leit, wu seit Corona beim Boddepersonal an de Fluuchhääfe fehlen? Un in de Pflecheberufe? Un in de Gas chtronomie? Hänn die sich allminanner in Luft uffgeleest? Sinn die middem Elon Musk uff de Mars g’flooche?“

Ich kinnt jetzt ebbes saache wie:

– Ja, die hänn sich dodefor Aadääle an sibirische Erdgasfelder iwwerschreiwe lossen, vun wu mer jetzt, glaawich, trotzdem kä Gas mä griechen.

– Ähm, ich glaab schunn, willemolsaache. Des sieht jedenfalls ganz schää iwwel aus mit unsere Geldbolleddig. Un, saachemol, Fred, kannscht du mir grad emol schnell 200 Euro bumbe? Odder 25.000?

– Ich habb känn Hauch vun enre Ahnung, wu die ganze Leit huggen. Vielleicht gewwen mir emol zwää Millione Vermisstemeldunge uff, was määnscht?

Awwer emol im Ernscht: Was froochen ehr mich? Bin ich velleicht de Papscht? Odder die Sendung mit de Maus? Odder de Richard David Precht, wu schunn anno duwwak beim Urknall jedem Atom perseenlich erklärt hot, wu’s hiezuflieche hot un warum?

Ich wääß jo noch nit emol, wie die Lambrecht Schutzhelme zehlt. Odder wie die Deitsch Bah widder in die Spur kummt, ohne Dampfloks un Poschtkutsche zu reaktiviere.

Ich mään jo blooß.