Er isch im Pleistozän ausg’storwe, weil mer ihn nit in Ruh gelosst hot.

„Hoscht du gewisst, warum die Höhlebäre ausg’storwe sinn?“, froocht mich mei Mitbewohnerin uuvermittelt. Mei Finger sinn grad debei, ihr oowendliches Ballett uff unsere TV-Fernbedienung mit ämme ausdrucksvolle Jeté-Sprung uff de Netflix-Knopp zu emme umjuuwelde Finale se bringe. Besser g’saacht: Zwää Finger vun meine rechte Hand sinn uff de Fernbedienung am Hubbse, die annere drei ruhen sich aus. Un mei linki Hand wannert energieeffizient zwische de Schissel mit Erdnussflips, meine Kauleischt un enre Extra-Großpackung Toffifee hie un her. De Rescht vun mir licht in enre lockdaunbewährte Schonhaltung uff de Kautsch, gut unnerbaut mit Daunekisse un enre Nackeroll aus Kirschkernimitat.

„Wie kummscht du dann jetzt uff de Höhlebär?“, frooch ich.

Mei Mitbewohnerin losst ihrn Blick iwwer mich wannre, vun owwe nooch unne, mit enre kaum erkennbare Paus uff de Erdnussflipsschissel, die sich im Atemrhythmus uff meim Bauch uff- un abbeweecht. Ich muss saache, ich habb do e perfektes Sischdeem entwickelt: e eleganti Kombination vun kerperlicher Balongs un kurze Weeche fer mei Ärm.

„Der hot’s im schbeede Pleistozän uff bis zu 1200 Kilo gebroocht, der Bär“, setzt mei Mitbewohnerin aa. „Un im Herbscht hot er sich dann in e Höhl verkroche un Winterschloof gemacht.“

„Aha“, saach ich. Mei Hand greift ins Leere. „Ou. Määnscht du, du kinnscht velleicht noch zwää, drei Päckle Flips aus’m Kell...“

„Vun denne knapp 25 Zentner Lewendgewicht waren vermutlich iwwer zeh Zentner Fett, sachen die Forscher heit. De Rescht waren Flääsch un Knoche un Fell ...“

Mei Aache suchen nooch meine Lieblingswolldeck – die muss mer beim erschde Flips-Noochfille weggerutscht sei.

„Fer die Neandertaler war des perfekt. Die sinn im Winter vun Hehl zu Hehl gedabbt, immer em Geruch nooch ...“

„Em Geruch?“, frooch ich.

„ ... un hänn sich brutal iwwer de Höhlebär hergemacht. Kää Schongs hott er g’hatt, unsern Bär, so Mitte im Dämmer. Un fer sei Art war des am End de Exitus.“

Alla hopp. Un jetzt froochen Se mich nooch de Moral vun dere G’schicht?

Mei Fraa guckt ääfach zu viel Fernseh. Ich mään jo blooß.