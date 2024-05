Mein Kumbel Fred plant schunn die Fußball-Säsong 2024/25.

Es kummt aus’m heitere Himmel.

„Liewer Portugal wie Aserbaidschan“, saacht mein Kumbel Fred un guckt debei noochdenklich in die Luft.

„Wie jetzt?“, saach ich.

„Es derf schunn weit weg sei. Awwer liewer in de Weschte wie in de Oschte.“

„Hawwich ebbes verbasst?“

„Dass des klar isch: Du bischt verplant fer de 25./26. September“, saacht de Fred.

„Ach, fahre mer in Urlaub mir zwää?“, frooch ich. „Des isch jo werklich lang her.“

„Nix do, Urlaub. Fußball Eiroba-Liig, erschter Spieldaach. De Betze im Eirobaboggaal. Un mir fahren hie, egal wu’s isch.“

„Ja, awwer, Fred“, saach ich, „muss de FCK dodefor nit erscht emol es Boggaalendspiel geche Leverkuse gewinne? Geche de Deitsche Määschder? Geche de Eiroba-Liig-Finalischt?“

„Des isch alles gereechelt“, saacht de Fred.

„Gereechelt? Vun wem?“

„Seit Leverkuse am Dunnerschdaach geche Rom widder zwää Doore kurz vor Schluss gemacht hot, steht fer mich fescht: Do hot änner sei Seel an die Fußballgötter verkaaft. De Alonso velleicht odder enner vum Bayer-Vorstand.“

„Aha“, saach ich.

„Un de Deal fer Leverkuse isch: 30 Doore in de Noochspielzeit, e Bundesligasäsong ohne e Spiel se verliere, Eiroba-Liig-Siecher. Un im DFB-Boggaal gewinnen dodefor mir. 1:0 in de 98. Minutt odder meinetweeche ach 2:1 in de Verlängerung, des isch mir egal. Jedenfalls sinn die Fußballgötter do absolut klar.“

„Un do bischt du dir sicher, Fred?“

„Was hääßt schunn sicher? Velleicht hot Leverkuse ach die Seele vun drei, vier Spieleromas verkaaft. Awwer am End laaft des so odder so uffs selwe naus: De FCK gewinnt es Boggaalendspiel.“

„Ja, awwer“, saach ich, „wann jetzt zum Beischbiel de Betze selwer e paar Seele vun e paar Omas an de Deiwel verkaaft hot, damit mir nit absteichen – gleicht sich des dann nit irchendwie aus am End?“

„Dumm Zeich!“, saacht de Fred. „Mir hänn de Funkel, do brauche mer kä Seel.“

„Un wann, saache mer, Leverkuse ääfach saustark isch un praktisch uubesiechbar?“

„Pft“, saacht de Fred. „Bleib ääfach emol e bissel realistisch, du Hosseschisser!“

Awwer gern doch. Ich mään jo blooß.

Die Kolumne

Michael Konrad schreibt seit 2007 die Kolumne „Ich mään jo blooß“ für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG und immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und hier im RHEINPFALZ-Shop.