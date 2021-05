Dichter:

Um den Schlaf gebracht

Mancher rätselte vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt: Der Laschet, was ist denn das für einer? Antwort: Ein Intellektueller! Der Mann liest!! Gedichte!!! Einen Band von Heine hat er seinen Kollegen mitgebracht. Gute Lektüre fürs Volk. Heines bekanntester Vers lautet: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Die über 80-jährigen Impfopfer der Liefertrödelei können das unterschreiben.

Friseure:

Die neuen Dealer

Wenn sich das Politbüro aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten bald erneut über die Planziffern der Inzidenzwirtschaft beugt, urteilt es außer über die Perspektiven der Kulturschaffenden auch über Haarkünstler. Ein Netz geheimer Treffs spannt sich über unser Land, wie einst die Speakeasys in Amerika während des Alkoholverbots, als in illegalen Spelunken entspannt gesoffen und gequatscht wurde. Neulich hob die Polizei in NRW ein Keller-Frisurenstudio aus, in dem zu wummernden Bässen an gleich 20 Tischen Dauerwellen gelegt wurden. Früher fragte man in den Friedrichshainer Technoclubs nach einer Ecstasypille. Heute ist eine Föhnfrisur die ultimative Droge.

Putschisten:

Seuche Demokratie bekämpft

In Myanmar betreibt man Seuchenbekämpfung auf eigene Weise. Das Militär dämmt die Krankheit Demokratie mit Panzern ein und schickt die Volksheldin Aung San Suu Kyi in häusliche Quarantäne. Die Welt erregt sich mal wieder pflichtschuldig und lässt den Dingen ansonsten ihren Lauf. Den Rohingya dürfte es allerdings egal sein, ob sie von einer Friedensnobelpreisträgerin oder von einer Junta malträtiert werden.