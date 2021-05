Der Boom der Minischweine:

Dein Freund, die Sau

Die Corona-Pandemie hat den Trend zum Haustier angefacht. Neben Hunden und Katzen wird eine Tierart immer beliebter, die man bis vor Kurzem wohl noch nicht unter die Rubrik „bester Freund des Menschen“ einsortiert hätte: Minischweine. Die kleinen Rüssler können laut einem Beitrag in der ZDF-Dokureihe „planet e.“ nach ausgiebigem Training Zeitungen oder Pantoffeln apportieren, ja sogar Wäsche aufhängen. Was man den Ferkeln auch nicht zugetraut hätte: Sie sind stubenrein. In Deutschland werden inzwischen schätzungsweise mehrere Tausend Minischweine als Haustiere gehalten. Weil sie als Nutztiere gelten, müssen sie dem Veterinäramt gemeldet werden. Tierexperten sehen allerdings eine Schweinehaltung im trauten Heim kritisch. Auch Minischweine sind Säue, die Auslauf benötigen und mit ihrer Rüsselscheibe ständig wühlen wollen. Weil sie Futter bis zu 60 Zentimeter unter dem Boden erschnüffeln, sind sie stets am Graben und können einen gepflegten Vorgarten in Windeseile verwüsten. Außerdem werden auch Minischweine im Alter groß und schwer. Manche wiegen dann bis zu 100 Kilo – ein trauriges Schicksal, das sie mit vielen ihrer Besitzer teilen ...