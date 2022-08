Schliersee:

Manche mögen’s nass

Während man sich in manchen Teilen Deutschlands angesichts der Trockenheit vorkommen kann wie in der Sahara, gibt es im oberbayerischen Landkreis Miesbach eine Oase. In der Gemeinde Schliersee sind in diesem Jahr bereits mehr als 1000 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die „Bild“ erkor die Kommune zum „nassesten Ort Deutschlands“. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer sagt über den vielen Regen: „Wir sind von Gott gesegnet hier. Alles wächst, alles ist grün. Es ist paradiesisch.“ Mei. In Bayern ist man dem Himmel dann doch manchmal etwas näher. Und der öffnet dann auch seine Schleusen.